Il Milan festeggia una vittoria sofferta arrivata solamente nel finale in casa della Cremonese, grazie alle reti di Pavlovic sugli sviluppi di calcio d’angolo e di Leao in contropiede. Tuttavia, non sono tutte rose e fiori per i rossoneri, visto che a tenere banco ora è l’infortunio di Davide Bartesaghi: il laterale sinistro si è fermato a causa di un problema muscolare accusato proprio alla fine dell’azione che ha portato il corner da cui nasce il gol del vantaggio della squadra di Allegri.

MILAN, BARTESAGHI SI FERMA PER UN INFORTUNIO MUSCOLARE: SALTA L’INTER?

A causa di questo problema fisico, il classe 2005 non è riuscito a continuare il match ed è stato costretto a chiedere il cambio, con Estupinan che ha preso il suo posto per i pochi minuti restanti. Per comprendere le reali condizioni fisiche e l’esatta entità dell’infortunio, Bartesaghi dovrà svolgere gli esami che verranno effettuati in serata o nel corso della giornata di domani, ma la sua presenza al derby di domenica prossima contro l’Inter è a forte rischio. Mister Allegri spera di recuperarlo in extremis.

Ti potrebbe interessare Cremonese-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv AC Milan News 24/7

Oltre a “Milan, infortunio Bartesaghi: cosa filtra in vista dell’Inter” leggi anche: