MILAN ROMERO – Dopo la cessione di Tonali, il Milan ha già iniziato le operazioni di reinvestimento degli 80 milioni appena incassati dal Newcastle per il centrocampista. Con l’affare Loftus-Cheek in dirittura d’arrivo, i rossoneri puntano a chiudere nei prossimi giorni anche per Luka Romero.

MILAN, IN SETTIMANA SI PUO’ CHIUDERE PER ROMERO

Lo riporta Sky Sport, che spiega come il talento argentino in uscita dalla Lazio sia vicinissimo a diventare un calciatore del Milan. L’attaccante classe 2004 si libererà dai biancocelesti a parametro zero visto il mancato accordo per il rinnovo. Nella giornata di Mercoledì è previsto un incontro tra la dirigenza del Milan e l’agente del ragazzo per chiudere l’accordo.

