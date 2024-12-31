Milan, il primo mercato per Conceicao: sondati Reyna e Trincao

Anthony Ferrara · Pubblicato il 31 Dicembre 2024

Il rilancio del Milan passerà da Conceicao in panchina e, soprattutto, da un mercato di gennaio che dovrà potenziare la rosa: Reyna o Trincao

MILAN TRINCAO REYNA – “Correre, correre, senza camminare: con lo sguardo dritto alla porta”: i primi messaggi di Sergio Conceicao alla squadra risuonano sul campo di Milanello e indicano la volontà di riassestare una situazione complicata facendo punti. Tanti punti, in proiezione, considerando l’ottavo posto in classifica e il gruppone impegnato nella volata Champions che viaggia a vele spiegate verso il traguardo. Servirà una squadra diversa già dai primi giorni dell’anno, con la SuperCoppa Italiana che incombe e che va onorata al massimo delle proprie possibilità. Il resto, magari, verrà gestito con qualche innesto che possa attribuire nuova linfa ed estro al nuovo corso dell’ex esterno della Lazio. I nomi, al momento, sarebbero sostanzialmente due: Trincao, trequartista dello Sporting Lisbona e, più defilato, Giovanni Reyna del Borussia Dortmund.

Milan, i nomi per il rilancio: Trincao o Giovanni Reyna

Fantasia al potere, dunque, a caccia della verticalità immediata mediante l’acquisto di un trequartista che possa coadiuvare o sostituire Christian Pulisic e Rafael Leao, calciatori designati per la ripartenza a pieni polmoni del Diavolo verso la volata Champions. In particolare, un fattore determinante nella rincorsa al venticinquenne esterno dello Sporting Lisbona sarebbe identificato in Jorge Mendes, agente decisivo nello sbarco di Conceicao a Milano. La valutazione apposta dal club portoghese sul cartellino di un calciatore che ha ritrovato forma e caratura dei tempi migliori, complici le sei reti e gli undici assist in ventisette presenze, sarebbe assestata intorno ai 25 milioni di euro.

Mercato Milan, sondato anche il nome di Giovanni Reyna

Cifra che potrebbe anche essere rivista verso il basso in relazione alla scadenza contrattuale del classe 1999 con i lusitani, fissata al 30 giugno 2026. In alternativa, il Milan avrebbe sondato anche il nome di Giovanni Reyna, trequartista del Borussia Dortmund reduce da una prima parte di stagione vissuta da attore non protagonista, costellata da otto presenze in tutte le competizioni. L’età anagrafica e il talento giocano nettamente a favore del classe 2002 e il prezzo, invece, renderebbe molto più agevole il compito di un Diavolo la cui finestra è già spalancata sul mercato di gennaio.

