Milan, il bomber arriva in estate: Vlahovic o Kean nel mirino

Il mercato di gennaio del Milan si è chiuso senza l’arrivo di una prima punta titolare. Nessun affondo decisivo, nessuna forzatura. Una scelta ponderata, che rimanda all’estate l’intervento più atteso: l’acquisto di un centravanti in grado di fare la differenza.

Gennaio interlocutorio, strategia chiara

L’interesse per Jean-Philippe Mateta non ha trovato sbocchi concreti e il Diavolo ha preferito non inseguire soluzioni tampone. L’obiettivo resta colmare il divario con l’Inter, non solo sul campo ma nella costruzione di una rosa più profonda e coerente con le idee di Massimiliano Allegri. La linea è chiara: pochi innesti, ma mirati, capaci di alzare il livello senza alterare gli equilibri.

Segnali incoraggianti dall’attacco

Nel frattempo, arrivano risposte importanti. Christopher Nkunku ha cambiato passo, firmando cinque reti nelle ultime sei gare. Niclas Füllkrug ha avuto un impatto immediato, offrendo fisicità e concretezza. Tuttavia, con il possibile addio di Santiago Gimenez, serve un numero nove di riferimento, funzionale al gioco dell’allenatore.

Vlahovic o Kean: il bivio estivo

Sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare resta Dusan Vlahovic. Il serbo della Juventus, in scadenza a giugno, è un’opzione affascinante, ma le commissioni elevate rappresentano un ostacolo significativo. Più percorribile, almeno nei tempi, la pista Moise Kean. Allegri lo conosce bene e ne apprezza le qualità. La Fiorentina lo ha trattenuto a gennaio, ma in estate il dialogo potrebbe riaprirsi, nonostante una clausola rescissoria da 62 milioni.

Il verdetto è rinviato. Il Milan ha scelto di aspettare, convinto che il vero colpo vada costruito con lucidità. Giugno dirà quale strada verrà imboccata.