Milan, Igli Tare vara la linea green: rinnovo per Liberali; Camarda…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 22 Maggio 2025 · Aggiornato il 24 Maggio 2025

Igli Tare, nuovo DS del Milan in attesa di ufficializzare il proprio arrivo, sarebbe già al lavoro per il rinnovo di Liberali; Camarda…

TARE RINNOVO LIBERALI MILAN – Idee chiarissime sin dagli albori e improntate al futuro. Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo in pectore del Milan e in attesa di passare alle firme rispetto gli accordi già ampiamente pattuiti con Giorgio Furlani, avrebbe già varato una linea verde dalle parti di Milanello. Progetto già definito per blindare due gioielli delle giovanili rossonere e consentire loro di risplendere nel Diavolo che verrà. Non era passata inosservata l’investitura dell’ex centravanti e dirigente della Lazio ai microfoni di DAZN – per un’intervista risalente a novembre 2024 – nei confronti di Mattia Liberali e Francesco Camarda, diamanti rossoneri che hanno vissuto una stagione alquanto particolare e ibrida tra Prima Squadra, Primavera e Milan Futuro. La gestione del tandem non avrebbe convinto nessuno, tantomeno il nuovo DS scelto dal club per colmare la lacuna a livello tecnico e dirigenziale.

Tare già al lavoro per il Milan che verrà: i progetti per Liberali e Camarda

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il rinnovo contrattuale di Mattia Liberali sarebbe tra le principali priorità poste dal dirigente albanese in relazione alle grandi qualità già messe in mostra dal giovanissimo trequartista classe 2007. Abbagliato dalla tecnica e dalla personalità del diciottenne nella Tournée estiva 2024, Tare avrebbe l’intenzione di scacciare le prime sirene di mercato udite intorno al profilo di Liberali sottoponendogli un rinnovo quadriennale rispetto la naturale scadenza contrattuale, attualmente fissata al 30 giugno 2026. Chi il proprio patto col Diavolo l’ha già rinnovato è Francesco Camarda, il quale potrebbe vivere un’esperienza in prestito al fine di rientrare a Milanello da assoluto protagonista del ruolo.

Scopri la nuova recensione riguardo Casombie , analisi completa del team Europa Calcio.

Il baby centravanti, prima del veto di Ibrahimovic proprio all’ultimo, era già stato ceduto in prestito al Monza di Adriano Galliani, a gennaio. Probabile che si possa optare per una strategia simile anche nel corso della sessione estiva, con diversi club pronti ad accogliere l’attaccante classe 2008. Igli Tare è già pronto, dunque, a blindare e far risplendere di luce propria i due gioielli assoluti di Milanello per il prossimo futuro. Il progetto è pronto per decollare.