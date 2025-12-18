Milan, idea Thiago Silva: Allegri apre al ritorno per sei mesi

Un ritorno che profuma di storia

Il Milan riflette su una suggestione dal forte valore tecnico e simbolico. Secondo ESPN BR, Massimiliano Allegri sarebbe aperto al ritorno di Thiago Silva, oggi free agent dopo la risoluzione consensuale con il Fluminense. Una possibilità concreta per rinforzare il reparto difensivo nella seconda parte della stagione di Serie A.

L’identikit dell’operazione

Il profilo è chiaro. Thiago Silva rappresenterebbe una soluzione di esperienza per gli ultimi sei mesi, utile a dare equilibrio e leadership a una difesa in cerca di certezze. Il centrale brasiliano, reduce da prestazioni convincenti anche al Mondiale per Club, ha dimostrato di poter reggere ancora palcoscenici di alto livello.

La volontà del giocatore

Secondo Globo e Fabrizio Romano, l’intenzione di Thiago Silva è vivere un’ultima esperienza nel calcio europeo. L’obiettivo è preciso: arrivare nelle migliori condizioni possibili alla Coppa del Mondo 2026 con il Brasile. In questo scenario, il Milan è considerato una destinazione credibile e affascinante.

Valutazioni in corso a Milanello

Il club rossonero è alla ricerca di un difensore affidabile e valuta pro e contro dell’operazione. L’assenza di costi di cartellino rende l’ipotesi sostenibile, mentre lo staff tecnico pondera l’impatto atletico e gestionale di un innesto di grande esperienza.

Scenario aperto

La concorrenza europea esiste, ma il legame tra Thiago Silva e il Milan pesa. La decisione finale dipenderà da tempistiche, condizioni fisiche e ambizioni comuni. L’idea è sul tavolo, e non è solo nostalgia.