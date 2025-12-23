Milan, idea Škriniar per la difesa: pista complessa a gennaio

Il Milan si muove con anticipo sulla sessione invernale di calciomercato, con un obiettivo chiaro: inserire un difensore di esperienza capace di alzare il livello immediato del reparto. Il primo nome sul taccuino rossonero è quello di Milan Škriniar, capitano del Fenerbahçe e profilo già ampiamente collaudato in Serie A.

Škriniar, il profilo ideale per esperienza e leadership

Classe 1995, nazionale slovacco con 87 presenze, Škriniar conosce a fondo il calcio italiano grazie agli anni all’Inter. Carisma, fisicità e senso della posizione lo rendono il candidato più affidabile per un Milan che cerca certezze più che scommesse. In stagione ha già collezionato 16 presenze e 2 gol in Süper Lig, confermandosi leader tecnico ed emotivo del Fenerbahçe.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il muro del Fenerbahçe e un contratto blindato

Qui nasce il nodo principale. Škriniar è arrivato a titolo definitivo dal PSG in estate e ha firmato un contratto fino al 2029. Il club turco lo considera intoccabile e difficilmente aprirà a una trattativa, come dimostrato anche dal recente rifiuto a un’offerta della Juventus. Anche il valore stimato da Transfermarkt, pari a 11 milioni di euro, non racconta il peso reale del giocatore nello spogliatoio.

Le alternative sul tavolo rossonero

Il Milan monitora anche Federico Gatti della Juventus ed Eric Dier del Monaco. Parallelamente, sul fronte offensivo, i rossoneri hanno praticamente chiuso il prestito di Niclas Füllkrug dal West Ham United.