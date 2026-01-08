Milan, idea Murillo per la difesa: concorrenza europea

Milan, nuova pista per la difesa

Il Milan guarda al mercato con attenzione crescente sul reparto arretrato. In vista della seconda parte di stagione di Serie A, la dirigenza rossonera valuta profili affidabili e di prospettiva. Tra i nomi finiti sul tavolo figura Murillo, difensore centrale brasiliano classe 2002 in forza al Nottingham Forest, considerato una delle rivelazioni dell’attuale Premier League.

Perché Murillo convince il Milan

Arrivato in Inghilterra nell’agosto 2023, Murillo ha rapidamente conquistato spazio e continuità. In questa stagione ha collezionato 15 presenze in Premier League, trovando anche la via del gol, segnale di una crescita costante sul piano tecnico e caratteriale. Forte fisicamente, rapido nelle letture e abile nell’uscita palla, il brasiliano ha già assaggiato la Nazionale brasiliana, elemento che ne certifica il valore internazionale. Il suo contratto con il Nottingham Forest è valido fino a giugno 2029, dettaglio che rafforza la posizione del club inglese.

Le alternative sul tavolo rossonero

Il nome di Murillo emerge anche alla luce del raffreddamento della pista Nathan Aké, fermato dai continui problemi fisici al Manchester City. Restano monitorati Joe Gomez del Liverpool e Kim Min-jae del Bayern Monaco, profili diversi per età ed esperienza ma accomunati da costi elevati.

Valutazione e concorrenza

Secondo Transfermarkt, il valore di Murillo si aggira sui 55 milioni di euro. Una cifra importante, resa ancora più delicata dall’interesse di club come Chelsea, Real Madrid e Liverpool. Il Milan riflette: il talento c’è, la concorrenza pure. Ora serve capire tempi e margini di manovra.