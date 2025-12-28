Milan: idea Mateta per l’attacco, “no” allo scambio Ricci-Gatti

Il Milan non si accontenta di Fullkrug. Oltre al bomber tedesco, i rossoneri stanno valutando un ulteriore innesto offensivo, specialmente in ottica partenza di Nkunku: il francese ha segnato una doppietta (prime due reti in campionato) nella lunch match contro il Verona, ma potrebbe non bastare per convincere Max Allegri a puntare su di lui per il futuro.

MILAN, OCCHI SU MATETA DEL CRYSTAL PALACE PER RINFORZARE L’ATTACCO

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sul taccuino dei dirigenti rossoneri c’è Jean-Philippe Mateta, attaccante in forza al Crystal Palace che già da due stagioni va oltre la doppia cifra in campionato (16 gol nella stagione 23/24 e 14 reti nella stagione 24/25) e in quest’anno è già a quota 7 in Premier League. L’attaccante gradirebbe di buon grado la destinazione, ma il club inglese difficilmente si priverà del suo bomber a gennaio. Proprio per questo motivo, senza la partenza di Nkunku, l’ipotesi Mateta resta complicata.

MERCATO MILAN: OBIETTIVO GATTI, MA “NO” SECCO ALLO SCAMBIO CON RICCI

L’altro obiettivo per gennaio dei rossoneri è il difensore centrale e a Max Allegri piacerebbe ritrovare Federico Gatti, con cui ha già lavorato ai tempi della Juve bis. Sempre secondo Fabrizio Romano, al club bianconero avrebbe proposto uno scambio, offrendo il proprio centrale e ottenendo Samuele Ricci come pedina di scambio. Tuttavia, il Milan punta molto sull’ex Torino e avrebbe declinato lo scambio, ma il nome di Gatti resta in corsa per un trasferimento in rossonero.