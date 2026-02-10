Milan, idea Kean per l’attacco: possibile assalto in estate

Il Milan guarda avanti e pianifica le prossime mosse per ridisegnare il reparto offensivo. La dirigenza rossonera è consapevole che le soluzioni attuali non possono bastare per costruire un progetto di alto livello e, in vista della prossima stagione, la ricerca di un centravanti affidabile resta una priorità.

Strategie rossonere per l’attacco

La sessione invernale di calciomercato ha portato a Milano Niclas Fullkrug, un’operazione di esperienza e rendimento immediato, ma non destinata a rappresentare il futuro del club. Restano sotto osservazione anche i profili di Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, le cui valutazioni proseguiranno nei prossimi mesi, soprattutto in attesa del pieno recupero dell’attaccante messicano.

La sensazione, però, è che il Milan voglia puntare su un profilo già pronto per la Serie A, capace di garantire fisicità, profondità e margini di crescita.

Kean nel mirino del Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome caldo è quello di Moise Kean. Un emissario rossonero è stato avvistato allo stadio Artemio Franchi, segnale concreto dell’interesse del club nei confronti dell’attaccante. Kean è considerato un profilo compatibile con le esigenze tecniche e anagrafiche della rosa.

A spingere per il suo nome c’è anche Massimiliano Allegri, che lo ha lanciato ai tempi della Juventus, facendolo esordire sia in Serie A sia in Champions League.

Costi e possibili incastri di mercato

Il nodo principale resta economico. La valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro, cifra legata anche alla clausola rescissoria. Il Milan proverà a ridurre le richieste, facendo leva su un possibile tesoretto derivante dalle cessioni di Jimenez, Pobega, Colombo e Chukwueze. L’estate si avvicina, e il nome di Kean è destinato a restare sul tavolo.