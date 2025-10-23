Milan, idea José María Giménez a gennaio per la difesa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

Milan, occhi su José María Giménez per rinforzare la retroguardia

Il Milan sta pianificando il mercato invernale con l’obiettivo di rafforzare la difesa e l’attacco: tra i profili monitorati spicca quello di José María Giménez, trentenne difensore dell’Atlético Madrid, sotto contratto fino al 2028. Il club rossonero valuta la possibilità di avviare i contatti già a gennaio, con la volontà di inserire un giocatore d’esperienza che garantisca solidità immediata.

L’uruguaiano nel mirino del Milan: esperienza e leadership

L’interesse per Giménez rientra nella linea tecnica tracciata dalla dirigenza milanista, orientata su elementi di spessore internazionale, come dimostrano le recenti aperture verso Adrien Rabiot e Luka Modrić. Con 96 presenze nella nazionale uruguaiana e oltre dieci anni vissuti all’Atlético Madrid, il difensore rappresenta una certezza per affidabilità e carisma.

Ostacolo Simeone: l’Atlético non vuole privarsene

Nonostante l’interesse del Milan, un trasferimento a gennaio appare complesso. L’allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone, ha recentemente ribadito di considerare Giménez il miglior centrale della rosa. Inoltre, l’Atlético Madrid sta valutando un possibile affondo per Andreas Christensen del Barcellona, ma solo in caso di uscita importante.

Per ora, Giménez resta una suggestione, ma il Milan osserva con attenzione: il profilo dell’uruguaiano si inserisce perfettamente nel progetto di crescita mirato a un salto di qualità immediato.

