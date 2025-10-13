Milan, idea Joe Gomez per gennaio: il Liverpool valuta la cessione
Il sogno rossonero per la difesa
Il Milan guarda con attenzione al prossimo mercato invernale e ha individuato in Joe Gomez un obiettivo prioritario per rinforzare il reparto arretrato. Il difensore inglese, attualmente in forza al Liverpool, rappresenta un profilo di esperienza e duttilità che potrebbe rivelarsi prezioso per la squadra di Massimiliano Allegri.
La posizione del Liverpool
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la disponibilità del club inglese a lasciar partire Gomez dipenderà dalle valutazioni di Arne Slot. L’allenatore olandese dovrà fare a meno di Giovanni Leoni nei prossimi mesi, un’assenza che potrebbe spingere il tecnico a trattenere l’ex nazionale inglese come alternativa affidabile.
Valore e contratto
Il contratto di Joe Gomez con i Reds scade il 30 giugno 2027 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro: una cifra importante, ma accessibile per un club come il Milan, che da tempo cerca un rinforzo di livello internazionale per dare solidità alla difesa.
Prospettive di mercato
L’operazione resta complessa, ma il Milan spera di poter approfittare di eventuali aperture da parte del Liverpool. L’inverno 2026 potrebbe segnare l’inizio di una trattativa che, se concretizzata, porterebbe a Milano un difensore di grande affidabilità e con esperienza europea consolidata.
