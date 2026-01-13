Milan, idea Goretzka: occasione a zero dal Bayern Monaco

Il Milan guarda avanti sul mercato

Il Milan continua a muoversi con attenzione e lucidità sul mercato, seguendo una linea chiara: alzare il livello tecnico senza compromettere l’equilibrio economico. Dopo l’operazione Fullkrug, il club rossonero monitora con interesse anche i profili in scadenza di contratto. E tra questi spicca un nome che accende inevitabilmente la fantasia: Leon Goretzka.

Situazione contrattuale e scenario Bayern

Come riferito da Sky Sport, il centrocampista classe 1995 andrà in scadenza con il Bayern Monaco a giugno. Al momento non risultano trattative concrete per il rinnovo e il giocatore non è più una colonna intoccabile della squadra bavarese. In Bundesliga ha collezionato 15 presenze con un solo gol, mentre in Champions League il suo utilizzo è stato limitato, segnale di un ruolo sempre meno centrale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Perché Goretzka è una suggestione concreta

Il Milan ha chiesto informazioni, valutando la fattibilità dell’operazione in vista dell’estate. L’idea è chiara: inserire in rosa un centrocampista di grande esperienza internazionale, capace di unire fisicità, inserimenti e personalità. Il tutto senza sforare i parametri economici fissati dalla dirigenza.

Allegri e il profilo ideale

Per Massimiliano Allegri, Goretzka rappresenterebbe un rinforzo perfettamente funzionale. Un giocatore abituato ai grandi palcoscenici, in grado di dare peso specifico al centrocampo e aumentare le soluzioni tattiche. Per ora è solo una suggestione, ma di quelle che meritano attenzione. In silenzio, il Milan osserva e prepara la mossa.