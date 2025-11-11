Milan, idea Füllkrug per gennaio: contatti con il West Ham

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Novembre 2025

Füllkrug nel mirino del Milan per il mercato di gennaio

Il Milan guarda al mercato invernale con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e ha individuato in Niclas Füllkrug una possibile soluzione. L’attaccante tedesco, 32 anni, vive un momento complicato al West Ham United, dove ha trovato poco spazio e continuità.

Secondo quanto trapela dall’ambiente rossonero, il Milan avrebbe già avviato i contatti con i rappresentanti di Füllkrug, valutando la possibilità di un’operazione a basso costo che porti esperienza e peso offensivo al gruppo di Massimiliano Allegri. Il giocatore sarebbe favorevole al trasferimento, attratto dall’idea di misurarsi in Serie A dopo un periodo altalenante in Premier League.

Il West Ham apre alla cessione

Il West Ham sembra disposto ad ascoltare offerte per il centravanti, il cui rendimento in Inghilterra è stato penalizzato da infortuni e rotazioni tecniche. Un’offerta congrua potrebbe convincere il club londinese a liberarlo già a gennaio.

Il profilo ideale per il Milan

Per il Milan, Füllkrug rappresenta una scommessa calcolata: un attaccante esperto, fisico e generoso, capace di dare profondità e concretezza al reparto offensivo. A 32 anni, il tedesco resta un giocatore integro e motivato, con il desiderio di rilanciarsi in un contesto tatticamente più adatto alle sue caratteristiche.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il Milan potrebbe assicurarsi un innesto d’esperienza utile per bilanciare un attacco giovane e in cerca di stabilità.

