Milan, idea Darwin Núñez per l’attacco

Nome nuovo per il reparto offensivo

Il Milan guarda al mercato internazionale per rinforzare l’attacco e tra i profili valutati spunta Darwin Núñez, oggi in forza all’Al Hilal. L’uruguaiano classe 1999 è finito nella lista dei dirigenti rossoneri, alla ricerca di un centravanti capace di garantire fisicità, profondità e gol.

Non è l’unico nome sul taccuino: restano monitorati anche Serhou Guirassy, Mateo Retegui e Nicolas Jackson, ma l’ex Liverpool rappresenta un’opzione di grande esperienza internazionale.

Numeri e situazione contrattuale

Con la nazionale dell’Uruguay, Núñez ha collezionato 36 presenze e 13 reti. In stagione, nella Saudi Pro League, ha firmato 6 gol e 4 assist in 16 apparizioni. Il suo contratto con l’Al Hilal scade nel 2028 e il valore di mercato si aggira attorno ai 35 milioni di euro.

Arrivato in Arabia nell’agosto 2025 per 53 milioni dal Liverpool, il suo rendimento è stato altalenante. A febbraio era emersa anche un’apertura a una cessione in prestito al Fenerbahçe, segnale di una situazione non del tutto blindata.

Concorrenza e strategia

Su Núñez si registrano interessamenti dalla Premier League, con Newcastle United e Chelsea alla finestra. Il Milan valuta costi e sostenibilità dell’operazione: l’ingaggio rappresenta un nodo centrale.

La strategia rossonera è chiara: investire su un attaccante nel pieno della maturità, senza perdere equilibrio finanziario. Darwin Núñez resta un’idea concreta del Milan, ma tutto dipenderà dalle condizioni economiche dell’affare.