Milan, idea Atubolu per il dopo Maignan: scout in Germania

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Novembre 2025 · Aggiornato il 6 Novembre 2025

Milan, futuro in porta: Atubolu nuovo obiettivo per il dopo Maignan

Il Milan si prepara a ogni scenario sul fronte portieri. La situazione di Mike Maignan, ancora senza rinnovo, resta in bilico. I contatti con l’entourage del francese risalgono alla scorsa estate e non ci sono, al momento, segnali concreti di apertura. La dirigenza rossonera teme che questi possano essere gli ultimi mesi di Maignan a San Siro e ha iniziato a valutare alternative di prospettiva.

Caprile, Restes e ora Atubolu: il Milan esplora il mercato

Tra i profili seguiti figurano Elia Caprile del Cagliari e Guillaume Restes del Tolosa, ma il nome nuovo è quello di Noah Atubolu del Friburgo. Classe 2002, 190 cm per 78 kg, il portiere tedesco di origini nigeriane è cresciuto nel vivaio del club e si è imposto in Bundesliga e Europa League con prestazioni di alto livello.

Scout rossoneri in Germania per seguirlo da vicino

Le sue prove convincenti hanno attirato anche l’attenzione di Julian Nagelsmann, che lo ha convocato in Nazionale tedesca. Il Milan invierà un osservatore a Friburgo per il match contro il St. Pauli, con l’obiettivo di aggiornare i report tecnici. Il portiere è sotto contratto fino al 2027, ma il Friburgo potrebbe aprire alla cessione in estate.

L’affidabilità, l’esplosività e la giovane età fanno di Atubolu un profilo che risponde perfettamente alla filosofia del club rossonero.

