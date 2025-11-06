Milan, idea Atubolu per il dopo Maignan: scout in Germania
Milan, futuro in porta: Atubolu nuovo obiettivo per il dopo Maignan
Il Milan si prepara a ogni scenario sul fronte portieri. La situazione di Mike Maignan, ancora senza rinnovo, resta in bilico. I contatti con l’entourage del francese risalgono alla scorsa estate e non ci sono, al momento, segnali concreti di apertura. La dirigenza rossonera teme che questi possano essere gli ultimi mesi di Maignan a San Siro e ha iniziato a valutare alternative di prospettiva.
Caprile, Restes e ora Atubolu: il Milan esplora il mercato
Tra i profili seguiti figurano Elia Caprile del Cagliari e Guillaume Restes del Tolosa, ma il nome nuovo è quello di Noah Atubolu del Friburgo. Classe 2002, 190 cm per 78 kg, il portiere tedesco di origini nigeriane è cresciuto nel vivaio del club e si è imposto in Bundesliga e Europa League con prestazioni di alto livello.
Scout rossoneri in Germania per seguirlo da vicino
Le sue prove convincenti hanno attirato anche l’attenzione di Julian Nagelsmann, che lo ha convocato in Nazionale tedesca. Il Milan invierà un osservatore a Friburgo per il match contro il St. Pauli, con l’obiettivo di aggiornare i report tecnici. Il portiere è sotto contratto fino al 2027, ma il Friburgo potrebbe aprire alla cessione in estate.
L’affidabilità, l’esplosività e la giovane età fanno di Atubolu un profilo che risponde perfettamente alla filosofia del club rossonero.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo