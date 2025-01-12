Milan, i messicani di Chivas e Club America su Romero: si tratta

Raffaele Campo · Pubblicato il 12 Gennaio 2025

MILAN CHIVAS AMERICA ROMERO – Alla fine di questo luglio, il Milan aveva ceduto Luka Romero all’Alaves con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il fantasista argentino di 20 anni non sta però trovando lo spazio sperato, con appena 8 presenze tra Liga e Coppa del Re.

MILAN CHIVAS AMERICA ROMERO – Così, già nel corso di questo mese l’ex Lazio potrebbe cambiare nuovamente squadra. Nelle ultime, dal Centro e dal Sudamerica sono rimbalzate voci di un forte interesse da parte dei messicani del Chivas. Ma come scrive su X l’autorevole giornalista argentino Urel Iugt, su Romero ci sarebbe anche il Club America, altra società di Liga MX. Dal canto suo, il Milan ascolta entrambe le offerte.

