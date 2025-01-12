Milan, i messicani di Chivas e Club America su Romero: si tratta
MILAN CHIVAS AMERICA ROMERO – Alla fine di questo luglio, il Milan aveva ceduto Luka Romero all’Alaves con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Il fantasista argentino di 20 anni non sta però trovando lo spazio sperato, con appena 8 presenze tra Liga e Coppa del Re.
MILAN CHIVAS AMERICA ROMERO – Così, già nel corso di questo mese l’ex Lazio potrebbe cambiare nuovamente squadra. Nelle ultime, dal Centro e dal Sudamerica sono rimbalzate voci di un forte interesse da parte dei messicani del Chivas. Ma come scrive su X l’autorevole giornalista argentino Urel Iugt, su Romero ci sarebbe anche il Club America, altra società di Liga MX. Dal canto suo, il Milan ascolta entrambe le offerte.
LEGGI ANCHE:
- Mercato Milan, Davide Calabria verso la Juventus. La situazione
- Ntoi nel mirino del Venezia: futuro in Serie A per il talento greco?
- Salah-Liverpool: diritti d’immagine bloccano il rinnovo. PSG osserva
- Roma, Mancini: “Ranieri ha riportato serenità. Sui fischi…”
- Fiorentina, Martinez Quarta al River nelle prossime ore: la cifra
- Supercoppa italiana, Inter in finale: doppio Dumfries contro l’Atalanta. Gara e tutte le dichiarazioni
- Roma, Hummels: “Futuro? Deciderò in estate. Su Juric…”
- Tomori-Juve non s’ha da fare: L’inglese ora vuole rimanere al Milan
- Bologna, rimane accesa la pista Bertola: i dettagli
- Calciatori greci più costosi: Pavlidis guida, Tzimas e Tzolis brillano
- UFFICIALE Lazio, Akpa Akpro di nuovo in prestito al Monza