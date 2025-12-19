Milan, Hojlund rifila un calcio al mercato: l’errore parte da agosto

Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli e protagonista della sfida contro il Milan, era stato sedotto e abbandonato: la scelta Nkunku…

HOJLUND MILAN NKUNKU – La differenza l’ha fatta decisamente il 9. O il 19, che dir si voglia, in relazione al numero di maglia dell’assoluto protagonista della semifinale di SuperCoppa Italiana tra Napoli e Milan, in Arabia Saudita. La sliding door del mercato estivo rossonero, al momento, rappresenta la scelta di investire 40 milioni di euro per Christopher Nkunku, che una vera prima punta non è, piuttosto che su un centravanti che si è letteralmente caricato i compagni sulle spalle per estromettere il Diavolo dalla finalissima di lunedì sera. Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli, ha sfoderato una formidabile prestazione al cospetto di quello che avrebbe potuto essere il proprio futuro.

Movimenti in profondità, a dettare il passaggio dei compagni; sponde per gli inserimenti dei centrocampisti e delle ali che accompagnavano puntualmente l’azione ma, soprattutto, gol e assist di pregevole fattura. L’ex attaccante dell’Atalanta, sedotto per quasi un mese e abbandonato, poi, all’altare dal Diavolo proprio quando sembrava propenso a celebrare il matrimonio con il Milan malgrado l’impossibilità di disputare la Champions League, Hojlund ha mostrato un’evidentissima lacuna del mercato estivo rossonero trasformandosi nell’incubo di Koni De Winter.

Le reti azzurre sono scaturite da giocate da vera boa di un attaccante in condizione fisica straripante. Tutto il contrario di Nkunku, calciatore ancora in cerca di sé e che fallisce l’appuntamento con qualsiasi esame stagionale, sino a questo momento. La delusione araba del Milan parte anche da agosto, momento in cui le scelte sul mercato non hanno pagato, evidentemente.

Hojlund, l’onda lunga del mercato si abbatte in Arabia: il danese evidenzia la mancanza di una boa

E mentre gennaio si avvicina a grandi passi, Massimiliano Allegri richiede rinforzi che possano condurre la squadra a staccare il pass per la prossima Champions. Così, un Napoli-Milan in Arabia Saudita potrebbe rappresentare una copia del post debacle contro la Cremonese in ottica mercato, momento in cui sbarcò Adrien Rabiot a Milanello. Il Napoli, intanto, si gode un Rasmus Hojlund che ai rossoneri avrebbe davvero fatto comodo.