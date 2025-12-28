Milan-Hellas, LIVE San Siro: presentazione match e formazioni

Da San Siro, le formazioni ufficiali e la presentazione del match di Milan-Hellas Verona, diciassettesimo turno del campionato di Serie A

Dall’inviato a San Siro, Anthony Ferrara

MILAN–HELLAS VERONA FORMAZIONI – L’andamento lento con le cosiddette “piccole” – specie in quel San Siro che spesso, nel corso di questa stagione, non si è rivelato un vero fortino. Un orario tendenzialmente indigesto per il Diavolo, quello delle ore 12:30, con diverse partite in cui il Milan, storicamente, ha ceduto il passo alle avversarie – non ultimo il Sassuolo, con i neroverdi che hanno inchiodato i rossoneri sul 2-2 casalingo, il 14 dicembre. Ma non solo: il 17 dicembre 2017, infatti, l’Hellas strapazzò il Milan con un secco 3-0 e guastò i piani dei rossoneri in ottica qualificazione Champions.

Sono diversi i presupposti che potrebbero trasformarsi in grattacapi per Massimiliano Allegri, soprattutto se al menù del pranzo casalingo odierno si aggiunge il forfait di Rafael Leao, alle prese con una fastidiosa pubalgia. Il tecnico rossonero l’ha definita una squadra “scorbutica” nel corso della conferenza stampa di ieri e, a giudicare da quanto già elencato, la valutazione del Mister rossonero appare più che fondata.

Gabbia e Leao alzano bandiera bianca: difesa e attacco senza alternative per Max

Come se non bastasse, la squadra dovrà fare nuovamente a meno di Matteo Gabbia, centrale e leader di una muraglia rossonera troppo spesso crollata, ultimamente, al cospetto dei colpi assestati dagli avversari. Sette reti subite nelle ultime quattro partite dalla banda di Max costituiscono un biglietto da visita troppo invitante per un Hellas Verona reduce da due vittorie consecutive in campionato e capace di rifilare tre reti all’Atalanta e due alla Fiorentina, in un turno già decisivo per la lotta salvezza.

Malgrado qualche accorgimento tattico provato in allenamento, con l’inversione dei ruoli di Tomori e De Winter, l’allenatore livornese propone lo stesso tris difensivo completato da Strahinja Pavlovic in attesa di buone nuove dal mercato di gennaio. Scelte obbligate anche davanti, con Pulisic e Nkunku designati a ritrovare quella via della rete smarrita anche contro il Napoli, in Arabia. Invertire il trend delle prime sedici giornate e ritrovare spirito e compattezza contro un avversario ostico: il viaggio del Diavolo verso la zona Champions non ammette più inciampi di questo tipo. E i 73 mila di San Siro cominciano a trattenere il respiro.

Di seguito, le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori per il diciassettesimo turno di Serie A: