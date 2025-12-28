Milan-Hellas, gioie e palloncini per l’ultima del 2025: Nkunku…

Christopher Nkunku, attaccante del Milan, ha realizzato una doppietta contro l’Hellas Verona e contribuito al momentaneo primato rossonero

NKUNKU MILAN HELLAS – Palloncini, palloncini: non è l’ultimo leit motiv di Sanremo. I tifosi del Milan non chiedevano altro a Christopher Nkunku, attaccante rossonero e grande investimento dell’ultimo mercato estivo. E le gioie arrivano proprio dalle feste natalizie, nonché nel corso dell’ultimo match del 2025 disputato dal Diavolo. L’ex Chelsea redime (più di qualche) qualche prestazione incolore trovando in appena un’ora tutto ciò che non gli era riuscito, sino ad oggi, in campionato: una doppietta. Due calci al mercato, quelli recapitati in porta dal francese anche in relazione alle ultime indiscrezione secondo cui non sarebbero mancate le cose turche per l’immediato futuro del numero 18, con Besiktas e Fenerbahce pronte al colpo.

Il primo tempo dell’ex Lipsia ha ripercorso quanto già mostrato nelle prime diciassette giornate: in ritardo all’appuntamento con la rete e ancora avulso dal gioco rossonero. Anche per questo, e non solo, il Diavolo ha chiuso l’acquisto di Fullkrug in fretta e furia. Al rientro in campo, invece, con il Milan già in vantaggio per la rete di Pulisic, Nkunku batte Montipó su calcio di rigore e dopo un tap-in da zero passi sulla respinta dello stesso estremo difensore del Verona su tentativo dalla distanza di Modric.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Nkunku si sblocca e manda il Milan in testa, aspettando l’Inter: doppietta e palloncini

Dal minuto 48’ al 53’ il numero 18 ritrova fiducia, reti e buoni propositi per un 2026 in cui potrebbe risultare l’uomo in più per la squadra di Allegri. La doppietta di Nkunku archivia la pratica Hellas anzitempo e regala (almeno) qualche ora da capolista ai suoi, in attesa dell’impegno dell’Inter a Bergamo. Vittorie, sorrisi, palloncini – tipica esultanza del calciatore francese – proprio a ridosso del Natale: è festa grande a San Siro. Soprattutto per un calciatore in cerca dei giorni migliori in rossonero.