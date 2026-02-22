Milan, grave infortunio per Loftus-Cheek: lungo ko

INFORTUNIO LOFTUS-CHEEK – Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo la sconfitta contro il Parma, arriva una notizia pesante sul fronte infermeria: Ruben Loftus-Cheek dovrà restare fuori per diversi mesi.

La diagnosi dopo gli esami

INFORTUNIO LOFTUS-CHEEK – Il centrocampista inglese si è sottoposto ad accertamenti nelle ore successive alla gara. Gli esami hanno evidenziato una frattura dell’osso alveolare, un infortunio delicato che richiederà un intervento chirurgico.

Il club ha precisato che non si sono verificati traumi cranici commotivi né perdita di coscienza. Un aspetto importante, ma che non ridimensiona la gravità della situazione. L’operazione è prevista nella notte, con tempi di recupero che si annunciano lunghi.

Un’assenza che pesa

Per Massimiliano Allegri è una perdita significativa. Loftus-Cheek garantiva fisicità, inserimenti e capacità di strappo in mezzo al campo, qualità preziose nell’equilibrio tattico rossonero. La sua stagione, già segnata da alti e bassi, subisce ora un brusco stop.

Il calendario del Milan entra nella fase decisiva tra campionato e coppe. Perdere un elemento di esperienza in questo momento complica le rotazioni e obbligherà lo staff tecnico a rivedere alcune gerarchie.

La priorità ora è l’intervento e un recupero senza complicazioni. I tempi verranno definiti con maggiore precisione nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: il Milan dovrà fare a meno di Loftus-Cheek per un periodo prolungato. E non è una notizia secondaria nella corsa agli obiettivi stagionali.