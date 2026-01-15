Milan-Goretzka, contatti in corso: nodo ingaggio e commissioni

Strategia rossonera tra presente e futuro

Il Milan continua a muoversi con metodo sul mercato, guardando non solo all’immediato ma anche alla squadra che verrà. Accanto alla ricerca di un difensore per Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera studia profili utili per il ciclo 2026-27. In questo contesto si inserisce l’interesse per Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza il 30 giugno.

Il profilo di Goretzka

Classe 1995, Goretzka è a Monaco di Baviera dal 2018 e ha vissuto stagioni di alto livello con il club tedesco. Nell’annata in corso, sotto la gestione di Vincent Kompany, non è una prima scelta nelle competizioni europee, ma resta una pedina affidabile in Bundesliga. I numeri parlano di 25 presenze complessive e di una condizione fisica finalmente stabile, elemento che non è passato inosservato agli osservatori rossoneri.

Ingaggio, commissioni e incastri

Il nodo principale resta economico. Goretzka percepisce quasi 13 milioni di euro lordi annui e chiede un triennale da circa 7 milioni. Il Milan si è spinto finora su cifre più contenute, simili a quelle di Rafael Leao e Mike Maignan. Pesano anche le commissioni, inevitabilmente elevate in caso di addio a parametro zero.

L’ombra di Modric

La riflessione rossonera è legata anche al futuro di Luka Modric. Se il croato decidesse di chiudere la carriera, Goretzka diventerebbe un’opzione credibile. Il profilo piace, ma l’operazione richiede equilibrio e tempi giusti. Al Milan lo sanno: il colpo è possibile, ma tutt’altro che semplice.