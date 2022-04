Milan, Giroud suona la carica – Olivier Giroud, attaccante del Milan e “uomo dei gol pesanti”, ha rilasciato un’ esaustiva intervista ai microfoni di “SportMediaset” nella quale ha caricato i suoi in vista dello sprint finale della stagione che potrebbe voler dire Scudetto.

Milan, Giroud suona la carica – Queste le sue parole:

“Con la Lazio è stata un’emozione pazzesca, con diecimila tifosi rossoneri all’Olimpico. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto importante e abbiamo giocato bene fin dall’inizio, ci è solo mancata un po’ di concretezza. Abbiamo creduto alla vittoria fino alla fine. Come dico sempre: succede solo a chi ci crede. Slogan? Sì, abbiamo tutto per vincere, non possiamo nasconderci.

FINALE DI CAMPIONATO – “Siamo molto concentrati sulla partita di domenica, l’Inter ha perso a Bologna e ora abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo stare concentrati sul nostro gioco, ora siamo carichi e abbiamo umiltà e allo stesso tempo fiducia per continuare a vincere ogni partita”.

LEGGI ANCHE: