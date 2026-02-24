Milan, Gimenez verso il rientro: le ultime novità

Il Milan guarda a marzo con una certezza: il rientro di Santiago Gimenez è sempre più vicino. In una fase cruciale della stagione di Serie A, i rossoneri aspettano il ritorno del loro centravanti, fermo da metà dicembre per un problema alla caviglia destra.

Il percorso di Gimenez

Gimenez si era sottoposto a un intervento di pulizia artroscopica ad Amsterdam, eseguito dal professor Gino Kerkhoffs, alla presenza dello staff sanitario del Milan. Operazione riuscita, riabilitazione programmata nei dettagli.

Oggi, a oltre due mesi dall’intervento, Gimenez è nella fase conclusiva del recupero. Ha intensificato il lavoro sul campo e punta a tornare a disposizione dopo il 10 marzo. Lo staff vuole evitare rischi, ma i segnali sono incoraggianti.

Il suo rientro può cambiare il volto dell’attacco. Finalizzazione, senso del gol, presenza in area: qualità che al Milan sono mancate in alcuni passaggi chiave delle ultime settimane.

Le condizioni di Pavlovic

Non solo Gimenez. Anche Strahinja Pavlovic sta accelerando per tornare disponibile. Il difensore serbo è alle prese con un percorso di recupero che procede senza intoppi e potrebbe rientrare tra i convocati già nelle prossime gare.

Per il tecnico rossonero, riavere alternative in difesa e in attacco significa rotazioni più ampie e maggiore equilibrio.

La stagione entra nel vivo. E il Milan, con i suoi uomini chiave pronti a rientrare, vuole farsi trovare pronto.