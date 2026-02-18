Milan, Gimenez verso il rientro: le tappe fissate

Un segnale incoraggiante per il Milan: il rientro di Santiago Gimenez non è più un’ipotesi lontana ma un percorso definito. L’attaccante messicano, operato il 18 dicembre ad Amsterdam per una pulizia artroscopica alla caviglia destra, ha intensificato il lavoro individuale e punta al ritorno in gruppo nel giro di un mese.

Le parole di Allegri

A fare il punto è stato Massimiliano Allegri. “Gimenez sta molto meglio, tra un mesetto potrebbe tornare in gruppo”, aveva spiegato alla vigilia di Pisa-Milan. Concetto ribadito anche prima della sfida con il Como: “Gimenez lo avremo al più presto con la squadra”. Lo staff medico filtra ottimismo. Il percorso di recupero procede senza intoppi e il giocatore ha documentato sui social ogni fase della riabilitazione.

Le possibili date

Se il rientro in gruppo è atteso a metà marzo, appare difficile rivederlo in campo prima della sosta. L’obiettivo realistico è la trasferta contro il Napoli nel weekend del 4 aprile, dopo l’impegno interno con il Torino del 22 marzo.

Per il Milan sarebbe un innesto prezioso nel momento decisivo della stagione di Serie A. E per Gimenez una doppia occasione: rilanciarsi dopo mesi complicati e tornare nel giro della nazionale messicana in vista del Mondiale. Investimento importante del club, oltre 30 milioni versati al Feyenoord, il Bebote ha un conto aperto con la stagione. Ora vede la luce.