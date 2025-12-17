Milan, Gimenez si opera alla caviglia: stop lungo e mercato aperto

La decisione sull’operazione

Brutte notizie in casa Milan. Santiago Gimenez ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra per risolvere un problema che lo tormentava da settimane. La scelta, maturata dopo un confronto con lo staff medico rossonero, arriva alla luce della scarsa efficacia della terapia conservativa. L’attaccante messicano dovrà ora affrontare un percorso di recupero lungo e delicato.

I tempi di recupero

Secondo le prime indicazioni, Gimenez resterà ai box per circa due mesi. Un arco temporale che include non solo la fase post-operatoria, ma anche la riatletizzazione e il recupero della condizione partita. Massimiliano Allegri perde così un riferimento offensivo importante in una fase cruciale della stagione di Serie A.

Le conseguenze tecniche

L’assenza prolungata dell’ex Feyenoord costringe il Milan a rivedere le proprie rotazioni offensive. Il peso realizzativo e il lavoro spalle alla porta garantiti da Gimenez non sono facilmente sostituibili all’interno della rosa attuale. Senza un intervento sul mercato, il rischio è di limitare le soluzioni tattiche dell’allenatore.

Mercato: l’idea Fullkrug

La dirigenza rossonera si è già messa in moto. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Niclas Fullkrug, profilo ritenuto pronto e affidabile per coprire lo stop del messicano. Il Milan valuta tempi e condizioni dell’operazione, consapevole che l’infortunio di Gimenez impone scelte rapide e mirate. La stagione non aspetta, e l’attacco va ricostruito subito.