Milan, Gimenez può già salutare a gennaio: costa 20 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Novembre 2025

Calciomercato Milan, Gimenez può partire già a gennaio

Il futuro di Santiago Gimenez al Milan appare sempre più incerto. L’attaccante messicano, arrivato in Serie A meno di un anno fa, non ha convinto pienamente la dirigenza rossonera. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il club avrebbe fissato a 20 milioni di euro la cifra necessaria per una sua eventuale cessione nel mercato di gennaio.

Prestazioni deludenti e scelte tecniche

Nonostante la fiducia iniziale di Massimiliano Allegri, i numeri dell’ex Feyenoord non giustificano l’investimento. Zero gol in campionato e una condizione fisica altalenante stanno spingendo il Milan a valutare alternative per il reparto offensivo. L’obiettivo è liberare spazio salariale e inserire un nuovo profilo più adatto al sistema di gioco rossonero.

Premier League possibile destinazione

Già in estate si era parlato di un possibile scambio con la Roma, ma la pista non si è concretizzata. Oggi, la destinazione più probabile sembra la Premier League, dove alcune squadre di medio-alta classifica avrebbero manifestato interesse. Il Milan è disposto anche a un prestito con obbligo di riscatto, purché si raggiunga la valutazione fissata.

Il mese di gennaio, dunque, potrebbe segnare la fine dell’esperienza italiana di Santiago Gimenez, una scommessa mai davvero vinta dai rossoneri.

