Milan, Gimenez potrebbe partire a gennaio: la situazione

Raffaele Campo · Pubblicato il 25 Novembre 2025

MILAN GIMENEZ – Al momento è fermo per infortunio, e con ogni probabilità Santiago Gimenez dovrà saltare anche la prossima sfida di campionato contro la Lazio. Il centravanti messicano ha già dovuto alzare bandiera bianca sia per il derby di questa domenica che due settimane fa contro il Parma.

Al dià di questo problema muscolare, l’attaccante di 24 anni è stato quasi sempre in difficoltà in questa stagione, la sua seconda con la maglia del Milan, dove era approdato quasi un anno fa. Da agosto ad oggi solo 1 gol in Coppa Italia contro il Lecce.

MILAN GIMENEZ – Come riferisce Calciomercato.com, non sarebbe da escludere una sua partenza a gennaio. Ci sarebbero già alcuni club di Premier League sulle sue tracce. Inoltre il Milan sta lottando per lo scudetto, dunque un attaccante che segni con regolarità è fondamentale.

