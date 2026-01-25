Milan, Gila idea per la difesa

Foto © Stefano D’Offizi

MILAN GILA – Nuovo nome per quanto riguarda il mercato del Milan. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, i rossoneri starebbero pensando a Gila, difensore centrale alla terza stagione alla Lazio. È uno dei migliori elementi della rosa allenata da Maurizio Sarri.

MILAN GILA – Il difensore è legato ai biancocelesti fino al 2027, ma al momento il rinnovo sarebbe piuttosto lontano. E non sarebbe quindi da escludere un addio già in questo mese, poiché nel caso il club di Lotito potrebbe monetizzare.

Il nome del difensore, nel corso di queste settimane, è stato accostato anche a diversi altri club. Tra questi anche l’Inter.

