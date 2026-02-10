Milan, Gila è il preferito per la difesa: i rossoneri tentano l’affondo

Il Milan ha deciso di non intervenire in questa sessione invernale per rinforzare la difesa, complice la sola partita a settimana e le buone prestazioni di Koni De Winter. Tuttavia, qualora i rossoneri riuscissero a qualificarsi alla prossima Champions League, tornerebbe il doppio impegno e Max Allegri non ha alcuna intenzione di affrontarlo con la coperta corta. In tal senso, in estate sarà necessario un innesto per rinforzare la retroguardia difensiva e il profilo individuato è Mario Gila.

IL MILAN PROVA A GIOCARE D’ANTICIPO PER GILA: PRINCIPIO D’ACCORDO CON IL GIOCATORE

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, lo spagnolo sarebbe il nome in cima alla lista del ds Tare, che, ai tempi della Lazio, ha gestito in prima persona il trasferimento del giocatore dal Real Madrid. I rossoneri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, raggiungendo un’intesa di massima per un quinquennale. L’obiettivo è convincere la Lazio con un’offerta tra i 15 e i 18 milioni di euro, facendo leva sulla scadenza dell’attuale contratto che lega Gila ai biancocelesti fino al 2027. Tuttavia, è probabile che il presidente Lotito non si accontenti della cifra offerta dal Milan, considerando che il 50% degli incassi derivati dalla cessione dello spagnolo andranno nelle casse del Real Madrid.

