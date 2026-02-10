 Salta al contenuto
AC Milan News 24/7 Calciomercato News Lazio Calcio News 24/7

Milan, Gila è il preferito per la difesa: i rossoneri tentano l’affondo

Samuele Zarlenga
2 min
Foto © Stefano D'Offizi

Il Milan ha deciso di non intervenire in questa sessione invernale per rinforzare la difesa, complice la sola partita a settimana e le buone prestazioni di Koni De Winter. Tuttavia, qualora i rossoneri riuscissero a qualificarsi alla prossima Champions League, tornerebbe il doppio impegno e Max Allegri non ha alcuna intenzione di affrontarlo con la coperta corta. In tal senso, in estate sarà necessario un innesto per rinforzare la retroguardia difensiva e il profilo individuato è Mario Gila.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

IL MILAN PROVA A GIOCARE D’ANTICIPO PER GILA: PRINCIPIO D’ACCORDO CON IL GIOCATORE

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, lo spagnolo sarebbe il nome in cima alla lista del ds Tare, che, ai tempi della Lazio, ha gestito in prima persona il trasferimento del giocatore dal Real Madrid. I rossoneri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, raggiungendo un’intesa di massima per un quinquennale. L’obiettivo è convincere la Lazio con un’offerta tra i 15 e i 18 milioni di euro, facendo leva sulla scadenza dell’attuale contratto che lega Gila ai biancocelesti fino al 2027. Tuttavia, è probabile che il presidente Lotito non si accontenti della cifra offerta dal Milan, considerando che il 50% degli incassi derivati dalla cessione dello spagnolo andranno nelle casse del Real Madrid.

 

Oltre a “Milan, Gila è il preferito per la difesa: i rossoneri tentano l’affondo” leggi anche:

  1. Juventus, futuro Vlahovic riaperto: le parole di Ottolini
  2. Juventus, Conceicao: “Il gol? Questione di tempo, dobbiamo migliorare. Spalletti…”
  3. Milan, idea Kean per l’attacco: possibile assalto in estate

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria