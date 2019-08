Milan, Giampaolo: “Ci sono equilibri sottili, ricerchiamo il pensiero collettivo. Suso forte, i report di Piatek…”

MILAN GIAMPAOLO – Marco Giampaolo, allenatore del Milan ha commentato ai microfoni Sky Sport lo 0-0 in amichevole contro il Cesena. Così il tecnico dei rossoneri:

“Non mettiamo in conto di giocare brillantissimi ora, ci interessa poco. Siamo particolarmente legati a tanti equilibri sottilissimi e vanno assimilati e fatti capire. Kessie due volte, Duarte tre volte… sono giocatori che hanno valore e nel pensiero collettivo ancora non sanno nulla. Quando ho detto che il tempo sarà determinante, so che è così”.

Nota su qualche singolo: “Suso un giocatore forte, lo ribadisco mentre Piatek ha un indice alto nei report, la percezione della fatica ed è quello che la deve smaltire più degli alti“.

