Milan-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv

Milan-Genoa, match chiave a San Siro

Il Milan torna in campo in Serie A per chiudere il programma della diciannovesima giornata. A San Siro, i rossoneri ospitano il Genoa guidato da Daniele De Rossi in una sfida che vale punti pesanti per la classifica. La squadra di Massimiliano Allegri arriva con fiducia dopo il successo convincente contro il Cagliari, mentre i rossoblù sono reduci dal pareggio ottenuto nell’ultimo turno e cercano continuità lontano da casa.

Le probabili scelte di Allegri e De Rossi

In casa Milan, Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando sull’equilibrio tra solidità difensiva e qualità offensiva. Davanti a Mike Maignan spazio a Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. A centrocampo corsie affidate a Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi, con Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot in mezzo. In attacco la coppia Christian Pulisic–Rafael Leao.

Il Genoa di De Rossi risponde con lo stesso sistema. Tra i pali Nicola Leali, difesa composta da Alessandro Marcandalli, Leo Ostigard e Johan Vasquez. Sulle fasce Brooke Norton-Cuffy e Aaron Martin, in mediana Morten Frendrup, Ruslan Malinovskyi ed Ellertsson. Davanti Vitinha e Lorenzo Colombo.

Milan-Genoa, le probabili formazioni

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Genoa (3-5-2) Leali; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Dove vedere Milan-Genoa in tv e streaming

La gara è in programma oggi alle 20:45. Milan-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky per gli abbonati con Zona DAZN al canale 214. Streaming disponibile tramite app DAZN.