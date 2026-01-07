Milan-Genoa, Allegri: “Alzata la quota Champions; la società lavora per il futuro. Maignan, Modric, Loftus-Cheeck…”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga di campionato che il Milan giocherà contro il Genoa. Le sue dichiarazioni principali:

“Affrontiamo un Genoa che nelle ultime dieci partite ha sempre segnato, da quando è arrivato Daniele De Rossi ha segnato anche molto, giocatori tecnicamente molto validi, buoni tiratori, Colombo che sta facendo bene, sarà una partita da affrontare come tutte con grande rispetto e con l’obiettivo chiaro di portare a casa i tre punti. I risultati di ieri hanno fatto sì che si sia alzata la quota Champions secondo me a settantaquattro punti“.

Su Modric: “Non è una sorpresa tecnica, è un giocatore straordinario ma la passione che ha per il lavoro che fa e l’umiltà con la quale si presenta tutti i giorni al campo…“.

La Juventus tra le favorite per la Champions: “La quota Scudetto credo sia ad ottantasei a seconda di come verrà chiuso il girone di andata, li può fare perché è una squadra forte e con l’arrivo di Spalletti ha avuto una inversione di risultati e prestazioni. Dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo visto che arrivare tra le prime quattro è sempre più complicato“.

Su Leao: “Deve pensare a fare gol, poi si guarda quello nelle punte. Nkunku domani non sarà a disposizione, la botta alla caviglia dà fastidio“.

Leao e Pulisic insieme: “Se tutto va bene dovrebbero essere i titolari e nonostante questo non sono al massimo della condizione. Va fatta una partita da squadra, sono mesi importanti per arrivare a marzo nella migliore condizione“.

L’attacco con Füllkrug: “Abbiamo quattro partite ravvicinate, sta migliorando la condizione, si mette a disposizione della squadra, sono molto contento del suo arrivo e si è presentato bene. Speriamo possa segnare anche lui perché abbiamo bisogno di gol“.

MILAN-GENOA, ALLEGRI IN COFERENZA: SECONDA PARTE

Sul rinnovo di Maignan e in generale sul mercato: “Non mi aspetto niente. La società sta lavorando per il futuro della squadra, dentro il Milan ci sono tanti ottimi giocatori e la società sta lavorando per un futuro importante. Importante raggiungere l’obiettivo di entrare nelle prime quattro in Champions“.

Sulla qualità del gioco: “Cerchiamo di lavorare per migliorare quando abbiamo la palla e quando non la abbiamo. Ogni palla va sfruttata, quando giochi per il Milan una palla può decidere una stagione, ha un peso diverso. Nel calcio non c’è un metodo unico per vincere, bisogna mettere i giocatori nelle migliori condizioni di far bene“.

Su De Rossi: “E’ già molto avanti rispetto alle sue esperienze da allenatore, sono contento di vederlo“.

Su Loftus-Cheeck: “Sono contento di quello che sta facendo, sarà a disposizione. Deve switchare, determinare di più in zona gol“.