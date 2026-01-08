Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore

Colombo colpisce, Genoa avanti all’intervallo

Il Milan parte forte nella 19ª giornata di Serie A, ma paga la scarsa precisione. Dopo le occasioni iniziali di Gabbia e Pavlovic, è il Genoa a trovare il vantaggio al 29’. L’azione nasce da Malinovskyi, che serve in area Colombo: l’attaccante anticipa Gabbia e batte Maignan da distanza ravvicinata. I rossoneri reagiscono con Leao, ma Leali risponde presente e il primo tempo si chiude sull’1-0 per gli ospiti.

Assalto rossonero e VAR protagonista

Nella ripresa il Milan alza il ritmo e schiaccia il Genoa nella propria metà campo. L’occasione più clamorosa arriva al 58’, quando Pulisic segna dopo una mischia, ma il VAR annulla per tocco di braccio. I tentativi di Bartesaghi, Pulisic e Athekame trovano ancora un attento Leali, decisivo anche su una girata al volo dello statunitense nel finale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Leao evita il ko, Stanciu grazia il Milan

Quando la partita sembra segnata, al 92’ Leao trova il pari di testa su calcio d’angolo, facendo esplodere San Siro. Ma il finale è ancora più incredibile. In pieno recupero il Genoa riparte in contropiede, Ellertsson viene steso in area da Bartesaghi e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va Stanciu, che però calcia alto, sprecando il colpo grosso. Finisce 1-1: un punto che lascia rimpianti al Genoa e conferma le difficoltà del Milan, salvato solo dal suo numero dieci.