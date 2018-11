Milan, Gattuso: “Che fatica all’andata con il Dudelange, ci giochiamo tanto”. Higuain: “Non sono una stella ma uno in più” [TESTO+VIDEO]

Gattuso su Milan – Dudelange

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro i lussemburghesi del Dudelange. Queste le sue parole:

“Pensiamo a domani, ricordiamoci la fatica in casa loro. Siamo nettamente più forti di loro, non hanno grandissimi nomi ma giocano da squadra. Ci giochiamo tanto, non possiamo permetterci di non vincere e fare figuracce che possiamo pagare le conseguenze“.

Il gruppo: “Sappiamo delle assenze, qualcuno lo abbiamo perso per tanto tempo ma è un gruppo sano, sono fin troppo bravi ragazzi. Nessuna paura, si può sbagliare. Sento parlare di partite facili ma per me non ce ne sono, ogni partita ha la sua storia“.

Bonaventura e Caldara: “Infortunio lungo, otto-nove mesi. Caldara penso lo vedremo in campo a febbraio“.

Il discorso Salvini: “Ci siamo scambiati due sms, tutto a posto. Ognuno deve pensare ai suoi problemi“.

Altre considerazioni del mister calabrese: “Un club come il Milan non può stare senza Europa. Dobbiamo giocare con la consapevolezza di vincere a tutti i costi anche con lo stadio mezzo vuoto, non c’è bisogno di andare a trovare gli stimoli. La fatica più grande non è allenare la squadra, è un divertimento stare in campo. Il problema è il resto, mi fa vivere la quotidianità e devo migliorare. Sento comunque migliorato il rapporto con i media“.

Infine, sul calcio italiano: “Il campionato in questo momento è di livello, sono arrivati giocatori importanti. Faccio il tifo per il sistema italiano, se andranno avanti tutte le squadre… facciamole prima qualificare“.

Così Gonzalo Higuain, affianco a Gattuso in conferenza:

“Relazione aperta con il mister, faccio quello che mi chiede e ci diciamo quello che pensiamo. Abbiamo un carattere simile, forse per questo mi capisce di più. Il momento è e delicato ma è un mese importante prima di Natale, vogliamo qualificarci in Europa League e raggiungere la zona Champions. Provo sempre ad aiutare la squadra, siamo i primi a sapere quando facciamo bene e quando male. Posso dimostrare molto di più. Speriamo di aver imparato dagli errori che ho fatto; la mia testa è al Milan, non mi sento una stella, sono un giocatore in più. Impressionante la voglia e umiltà di tutti“.

Il video della conferenza, pubblicato dai canali ufficiali rossoneri:

#MilanDudelange: Coach Gattuso and Gonzalo Higuain's press conference Coach Gattuso and Gonzalo Higuain's press conference on the eve of #MilanDudelange 🎙La conferenza stampa di Mister Gattuso e Gonzalo Higuain alla vigilia della quinta giornata di #UEL 🎙 Publiée par AC Milan sur Mercredi 28 novembre 2018