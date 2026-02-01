Milan, Gabbia: “Proviamo a vincerle tutte ma ci sono anche gli avversari, come a Bologna martedì”
Matteo Gabbia, ventiseienne difensore del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Sportmediaset. Così il giocatore rossonero:
“Risultatista” o “giochista”? Vivo bene se vinciamo.
Credere nello Scudetto? Crediamo nel vincere tutte le partite, poi ci sono anche gli avversari. Dico dieci perché credere è qualcosa di importante, riteniamo di essere validi, il dieci è per la volontà di vincer tutte le partite.
Scudetto o Mondiale con l’Italia? Difficile… sto facendo l’intervista con la maglia del Milan, dico Scudetto.
Voto a Leao come giocatore e cantante? Giocatore dieci perché gli voglio un sacco di bene, cantante non vado sopra il 5, può migliorare.
I tifosi soffrono nei primi tempi? Difficile fare promesse, ci sono anche gli avversari bravi, a Bologna troveremo una squadra forte; cerchiamo di raggiungere una bella vittoria, poi se soffriamo…”
Il Milan, attualmente secondo in classifica chiuderà così la ventitreesima giornata di campionato, trasferta martedì allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna.
