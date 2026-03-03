Milan, Gabbia operato: stop di un mese

Intervento riuscito a Londra

Brutte notizie per il Milan: Matteo Gabbia è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere un problema di ernia inguinale che ne limitava il rendimento nelle ultime settimane. A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero con una nota ufficiale.

Il difensore si è recato alla Mayo Clinic Healthcare di Londra per un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson. Si è quindi deciso di procedere con l’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni. L’intervento è perfettamente riuscito.

Il comunicato del club

“Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale. L’operazione è perfettamente riuscita. Matteo sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese”.

I tempi di recupero

Lo stop sarà di circa quattro settimane. Gabbia salterà il derby di domenica sera e tornerà verosimilmente a disposizione dopo la sosta di aprile; per il Milan si tratta di un’assenza pesante in un momento chiave della stagione, con la corsa europea ancora apertissima.