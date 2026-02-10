 Salta al contenuto
Milan, futuro Pulisic in bilico: inglesi pronti all’assalto

Il Milan guarda al futuro con l’idea di ristrutturare parte della rosa al termine della stagione. Tra i dossier più delicati c’è quello legato a Christian Pulisic, profilo centrale nello scacchiere rossonero ma ora al centro di valutazioni profonde. L’ala della nazionale statunitense, 27 anni, potrebbe diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo.

Arrivato al Milan nel luglio 2023, Pulisic ha garantito rendimento e continuità. I numeri parlano chiaro: 8 gol e 2 assist in 16 presenze nell’attuale Serie A, oltre a un curriculum internazionale di peso con 32 reti in 82 partite con la Nazionale degli Stati Uniti. Un impatto che ha rafforzato il suo status, ma che non ha ancora portato a una svolta sul piano contrattuale.

Rinnovo in stallo e valutazioni del Milan

Secondo Tuttomercato.com, la trattativa per il rinnovo è ferma. Pulisic ha un contratto valido fino a giugno 2027, ma l’assenza di progressi ha acceso l’attenzione dei top club europei. Il Milan non considera il giocatore incedibile e potrebbe prendere in considerazione offerte attorno ai 55 milioni di euro. Una cifra coerente con la valutazione attuale di Transfermarkt, che lo stima 60 milioni.

Premier League in pressing

La Premier League osserva con interesse. Manchester United, Arsenal, Tottenham e anche il Liverpool stanno monitorando la situazione. Club con risorse e ambizioni, pronti a inserirsi se lo stallo dovesse protrarsi. Ecco il punto: il futuro di Christian Pulisic dipenderà dall’equilibrio tra progetto tecnico e sostenibilità economica. Il Milan riflette, l’Inghilterra attende. E il mercato, come sempre, non aspetta nessuno.

