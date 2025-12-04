Milan, futuro incerto per Santiago Giménez tra Premier e conferme

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Dicembre 2025

Giménez al centro del mercato

Il nome di Santiago Giménez torna a circolare con insistenza. Gli intermediari che ne curano gli interessi lo hanno proposto a diversi club della Premier League, tra cui Leeds United, West Ham, Fulham e Sunderland, in vista della finestra di gennaio. L’attaccante del Milan, arrivato dal Feyenoord nel gennaio 2025, sta vivendo mesi complessi, segnati da una forma altalenante.

Le mosse degli intermediari

Il Milan non ha intenzione di spingere per una cessione, pur valutando ogni scenario. Parallelamente, gli intermediari stanno tastando il terreno in Inghilterra per capire se esista un reale margine di interesse. Il valore di mercato del giocatore, stimato intorno ai 25 milioni di euro, rappresenta un fattore di riflessione per i club coinvolti.

La replica dell’entourage

A fare chiarezza è intervenuta Rafaela Pimenta, agente del giocatore, che a ESPN ha ridimensionato le voci su una possibile uscita. Ha spiegato che i collegamenti con la Premier League sono prevedibili, ma che non esiste alcun piano concreto per lasciare il Milan. Dal club filtrano sensazioni simili: la situazione con il messicano è considerata positiva.

I numeri in rossonero e gli scenari

Con 46 presenze e 6 gol nella nazionale messicana, Giménez resta un profilo interessante. In questa Serie A ha totalizzato nove presenze e un assist. Il contratto, in scadenza nel 2029, mette il Milan nella posizione di poter gestire con calma il suo futuro, mentre il Leeds guarda altrove per rinforzare il reparto offensivo.

