Milan, Fullkrug si presenta: “Cambio modulo di Max? Non posso…”

Nel corso della presentazione ufficiale, Fullkrug ha espresso la propria felicità per l’arrivo al Milan: sul cambio modulo di Allegri…

FULLKRUG MILAN CAMBIO MODULO – Peso specifico in attacco e nuova linfa alla fase offensiva di una squadra che, spesso e volentieri, fatica a essere efficace quando ha di fronte avversarie arroccate in difesa. Per questo, il Milan tenterà di risolvere il rebus con il nuovo numero 9, Niclas Fullkrug, centravanti tedesco reduce da qualche mese in chiaroscuro in Premier League. Nelle prime due uscite ufficiali in maglia rossonera, il “panzer” tedesco ha offerto nuove soluzioni tattiche e la completa riabilitazione atletica potrebbe condurre Massimiliano Allegri a puntare sul tridente pesante per il prosieguo della stagione. Una scelta già attuata nell’assalto finale al Grifone, nella gara di giovedì, nonché una possibilità per la delicatissima trasferta di Firenze in programma domani pomeriggio.

Milan, Fullkrug si presenta: “Non svelo i piani di Max. Ho trovato un grandissimo gruppo”

Pungolato sul tema caldissimo a Casa Milan, vale a dire, su un possibile cambio modulo che preveda l’inserimento del 9 al fianco del 10 e dell’11, con Rafael Leao e Christian Pulisic pronti ad occupare la propria zona di competenza, sugli esterni, Fullkrug non si è sbilanciato dichiarando: “Non posso dirvelo. Non vi rivelo se Allegri sta studiando una nuova soluzione in attacco, ma il Mister è bravissimo nell’adattare un modulo ai calciatori a propria disposizione. In 20-30 minuti, in ogni caso, è possibile risultare decisivi per la squadra pur non partendo tra i titolari. Io posso solamente mettermi a disposizione dei compagni e cercare di fare il massimo per un gruppo che merita tantissime soddisfazioni”.

“Indossare la maglia del Milan è un onore e una grande responsabilità, che cercherò di ripagare con prestazioni all’altezza. Certamente, giocare a tre davanti può essere una soluzione, ma l’importante è il risultato della squadra a prescindere da chi scende in campo. Ho trovato una grandissima voglia e disponibilità in tutto il gruppo: questa è la cosa che mi ha sorpreso di più”, ha chiosato Fullkrug.