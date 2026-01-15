Milan, Fullkrug recupera: convocato per il Como, Allegri sorride
Sospiro di sollievo a Milanello
Buone notizie per il Milan alla vigilia della sfida di campionato contro il Como. A Milanello filtra ottimismo sulle condizioni di Niclas Fullkrug, che ha superato le conseguenze dell’infrazione a una falange del piede. L’infortunio, inizialmente considerato più serio, lasciava presagire uno stop prolungato. Gli ultimi controlli hanno invece ridimensionato l’allarme, consentendo allo staff medico di rimettere il centravanti a disposizione di Massimiliano Allegri.
Convocazione confermata per il Como
Il nuovo attaccante rossonero sarà tra i convocati per il match valido per la 16esima giornata di Serie A. La presenza di Fullkrug contro il Como rappresenta un’opzione preziosa per l’allenatore, che potrà contare su una soluzione in più nel reparto offensivo. Il tedesco stringerà i denti, consapevole di non essere ancora al cento per cento, ma la sua disponibilità amplia le scelte tattiche a gara in corso.
Minuti da valutare, ma segnale importante
Resta da capire se Allegri deciderà di concedergli uno spezzone di partita o se preferirà preservarlo, limitandosi alla convocazione. In ogni caso, il recupero rapido è un segnale incoraggiante per il Milan, che potrà inserire gradualmente Fullkrug nel sistema di gioco. In una fase delicata della stagione, avere l’attaccante a disposizione, anche solo per pochi minuti, può fare la differenza. Il campo, come sempre, dirà se sarà il momento giusto per rivederlo subito in azione.