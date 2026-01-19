Milan, Fullkrug eredita il trono di Giroud: il nuovo 9 è già decisivo

La stagione del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri ha trovato un punto di svolta con l’arrivo di Niclas Füllkrug. Il tedesco, reduce da un infortunio a un dito del piede ma già riconvocato, si è imposto come il riferimento offensivo che mancava, ereditando idealmente il ruolo lasciato vuoto da Olivier Giroud.

L’eredità di Giroud e l’impatto immediato

Füllkrug incarna il classico centravanti d’area: potenza nel gioco aereo, capacità di trattenere il pallone e istinto del gol. Caratteristiche che lo avvicinano in modo impressionante a Giroud e che hanno completato un reparto offensivo del Milan finora composto da profili più mobili come Rafael Leão e Christopher Nkunku. La sua presenza fisica offre una soluzione alternativa e preziosa, permettendo alla squadra di variare schemi d’attacco.

La sfida Roma-Milan e il crocevia di gennaio

La sua importanza sarà misurabile già domenica 25 gennaio, nella trasferta contro la Roma. Lo scontro all’Olimpico è un crocevia per la corsa alla Champions League, dove il Milan (attualmente secondo in classifica) deve consolidare la propria posizione. Per i giallorossi, l’avversario da battere per restare agganciata al Napoli e alla Juventus.

Il calendario e il confronto con le rivali

Quella di Roma inaugura un periodo intenso. A differenza di Inter, Napoli, Juventus e Atalanta, impegnate nel girone unico di Champions League, il Milan di Allegri può concentrarsi solo sul campionato. Un vantaggio da sfruttare in un calendario di gennaio-febbraio ricco di trasferte, prima del derby di ritorno contro l’Inter l’8 marzo. In questo contesto, l’affidabilità di un terminale come Füllkrug potrebbe fare la differenza per tenere il passo con le rivali e puntare allo scudetto.