Milan-Füllkrug, ci siamo: scambio di documenti in corso

Il Milan sembra aver finalmente trovato il suo centravanti. Si tratta di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco in forza al West Ham. Max Allegri aveva richiesto una prima punta di peso vista la carenza in quel ruolo e, soprattutto, considerando che l’unica punta, Santiago Gimenez, è ancora a secco in campionato e ha siglato solamente una rete in stagione, in Coppa Italia contro il Lecce.

MILAN-FULLKRUG, SI PUNTA A CHIUDERE ENTRO LUNEDÌ: I DETTAGLI

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan è riuscito a trovare l’intesa con il West Ham già in queste ore, anche se mancano alcuni dettagli da limare possibilmente entro lunedì, così da regalare ad Allegri l’attaccante tanto desiderato il prima possibile. La data da cerchiare in rosso sul calendario per il possibile esordio di Füllkrug con la maglia rossonera è l’8 gennaio, nella sfida contro il Genoa.

LE CIFRE E LA CARRIERA

L’attaccante tedesco arriverà con ogni probabilità a Milanello con la formula del prestito di sei mesi con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, con uno stipendio che si aggira intorno al milione di euro.

Il classe ’93 è riuscito ad emergere nel calcio che conta solamente nella stagione 21-22 con i 16 gol messia referto in Bundesliga con il Werder Brema. Da quel momento, è arrivato il trasferimento al Borussia Dortmund che gli ha permesso di giocare una finale di Champions e di giocare con la maglia della nazionale tedesca, con cui ha realizzato anche due reti agli scorsi Europei. Poi una parentesi non esaltante con il West Ham in Premier e ora la possibilità di rilanciarsi con il Milan.

