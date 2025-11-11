Milan, fissato il prezzo per Rafael Leão: 85 milioni per cederlo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Milan fissa la valutazione di Rafael Leão

Il Milan ha stabilito il prezzo per la possibile cessione di Rafael Leão: tra 80 e 85 milioni di euro. L’attaccante portoghese è tornato al centro del mercato e attira l’interesse di top club europei come Arsenal e Chelsea, pronti a investire per rinforzare i propri reparti offensivi.

Un patrimonio tecnico e finanziario per il club rossonero

Arrivato nel 2019 dal LOSC Lille, Leão è diventato una colonna della squadra e uno dei giocatori più rappresentativi della Serie A. Nonostante la clausola rescissoria da 150 milioni, il Milan considera una proposta intorno agli 80-85 milioni una base accettabile per avviare un dialogo. Le sue prestazioni – cinque gol e un assist nelle prime otto partite stagionali – ne confermano l’impatto.

Premier League alla finestra: Arsenal e Chelsea pronte all’assalto

Sia Arsenal che Chelsea vedono in Leão il profilo ideale per aggiungere imprevedibilità e velocità sulle fasce. I Gunners vogliono un talento capace di incidere subito, mentre i Blues puntano su un progetto di medio-lungo periodo. Entrambe, però, dovranno convincere un Milan determinato a non svendere il suo gioiello.

Un bivio decisivo per il futuro del portoghese

Per Rafael Leão, la prossima finestra di mercato potrebbe essere quella della svolta. Restare al Milan per guidare il progetto rossonero o accettare la sfida della Premier League: due strade che definiranno il prossimo capitolo della sua carriera.

