Milan, fissato il prezzo per Rafael Leão: 85 milioni per cederlo
Foto © Stefano D’Offizi
Il Milan fissa la valutazione di Rafael Leão
Il Milan ha stabilito il prezzo per la possibile cessione di Rafael Leão: tra 80 e 85 milioni di euro. L’attaccante portoghese è tornato al centro del mercato e attira l’interesse di top club europei come Arsenal e Chelsea, pronti a investire per rinforzare i propri reparti offensivi.
Un patrimonio tecnico e finanziario per il club rossonero
Arrivato nel 2019 dal LOSC Lille, Leão è diventato una colonna della squadra e uno dei giocatori più rappresentativi della Serie A. Nonostante la clausola rescissoria da 150 milioni, il Milan considera una proposta intorno agli 80-85 milioni una base accettabile per avviare un dialogo. Le sue prestazioni – cinque gol e un assist nelle prime otto partite stagionali – ne confermano l’impatto.
Premier League alla finestra: Arsenal e Chelsea pronte all’assalto
Sia Arsenal che Chelsea vedono in Leão il profilo ideale per aggiungere imprevedibilità e velocità sulle fasce. I Gunners vogliono un talento capace di incidere subito, mentre i Blues puntano su un progetto di medio-lungo periodo. Entrambe, però, dovranno convincere un Milan determinato a non svendere il suo gioiello.
Un bivio decisivo per il futuro del portoghese
Per Rafael Leão, la prossima finestra di mercato potrebbe essere quella della svolta. Restare al Milan per guidare il progetto rossonero o accettare la sfida della Premier League: due strade che definiranno il prossimo capitolo della sua carriera.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo