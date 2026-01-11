Fiorentina-Milan, tra sogni e apprensioni: la probabile formazione

Ventesima giornata del campionato di Serie A: il Milan si gioca una grande fetta della stagione contro la Fiorentina; la formazione rossonera

Dall’inviato al Franchi, Anthony Ferrara

FIORENTINA MILAN FORMAZIONE – Ventesima giornata del campionato di Serie A. Da Firenze, oggi, a Como, nel recupero del sedicesimo turno di giovedì 15 gennaio. Dalla prima giornata di ritorno all’ultima di andata, di fatto. La circoscrizione dei sogni del Diavolo si misura tra l’Arno e il Lago di Como, nel giro di qualche giorno. In cento ore, o quasi, il Milan di Massimiliano Allegri si ritrova a fare i conti con il proprio destino tra i sogni Scudetto (39 punti in classifica), che passano anche dal super posticipo di questa sera – tra Inter (42 pt) e Napoli (39 pt) – e l’ambizione di ritornare a udire l’agognato ritornello della Champions League. Con i viola è già crocevia. Undici punti persi contro le squadre che occupano la zona sinistra della classifica, che mitigano il percorso netto con le prime della classe: le due facce della medaglia di una squadra che abbina grandi slanci, a improvvisi stop.

Il Milan a Firenze; Inter e Napoli nel posticipo: domenica di passione

Con lo sguardo fisso a Firenze, dunque, ma con un occhio anche a Milano. La giornata odierna rappresenta già un grande snodo per comprendere quale via potrebbe percorrere la Coppa Scudetto, con due match fondamentali tra le 15:00 e le 20:45. Da questo punto di vista, dopo il sanguinoso pareggio contro il Grifone dell’ultimo turno (1-1), un eventuale naufragio sull’Arno – e una conseguente vittoria dei cugini nerazzurri – affievolirebbe di un minimo i sogni Tricolore del Diavolo al giro di boa di una stagione che preannuncia ancora grandi sorprese.

Al contrario, i tre punti in trasferta contro una Fiorentina rediviva, tornata a respirare e a macinare punti (4 nelle ultime due partite) per uscire dagli abissi della classifica, consentirebbe al Milan di infondere pressione psicologica agli avversari impegnati nel posticipo del Meazza. In Toscana, però, le magagne per Max Allegri non mancano di certo. E anche la cabala non aiuta, considerando le tre sconfitte racimolate dai rossoneri al Franchi negli ultimi quattro match tra le due compagini.

Fiorentina-Milan: Tomori squalificato; Leao e Modric acciaccati: tre cambi rispetto l’infrasettimanale

In aggiunta alla squalifica di Tomori, infatti, in quel di Milanello si registrano le non ottimali condizioni di Luka Modric e Rafael Leao, i quali potrebbero assistere a gran parte della partita dalla panchina. Al loro posto scalpitano Samuele Ricci e Niclas Fullkrug, con il numero 9 pronto a intromettersi tra il 10 (Leao) e l’11 (Pulisic) e in una coppia che, al momento, proprio non scoppia. In tal senso, l’attaccante tedesco potrebbe offrire più soluzioni di sponda e presenza in area rispetto i compagni. Peculiarità, queste, già emerse negli scampoli delle partite riservate al “panzer” teutonico contro Cagliari e Genoa.

A centrocampo, ancora spazio e fiducia a Youssouf Fofana. Sostituito al 45’ della gara con il Genoa e visibilmente dispiaciuto (espressione utilizzata anche sul proprio profilo social) per il grave errore sotto porta contro il Grifone, il mediano francese avrà il compito di inserirsi e creare densità in una zona centrale nella quale Rabiot contribuirà alla costruzione della manovra.

In merito alle esclusioni eccellenti di Modric e Leao dal 1’ Allegri, in conferenza stampa, ha anticipato il possibile forfait del croato e del lusitano in vista del match odierno. Ciò sottolinea una condizione non ottimale del gruppo, in uno dei momenti clou dell’annata. Il Mister livornese potrebbe ricorrere, dunque, a qualche cambio rispetto quanto proposto dal primo minuto contro il Genoa. Da Firenze a Como. Da oggi, a giovedì, comincia una settimana quasi spartiacque per la stagione rossonera. Tra sole cento ore, o quasi, i rossoneri sono attesi da un’altra tappa nella quale i sogni dovranno restare sempre a galla.

La formazione del Milan a Firenze: De Winter, Ricci e Fullkrug le novità

(3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disposizione: Terracciano; Odogu, Athekame, Dutu, Estupinan, Jashari, Modric, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku.