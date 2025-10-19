Milan-Fiorentina, la ribalta Leao: primato in classifica rossonero
Nel posticipo domenicale della settima giornata, Milan con tante assenze ospita la Fiorentina di Stefano Pioli che ritrova i rossoneri a poche ore dai suoi sessant’anni e in un momento già delicato per via del difficile avvio di stagione.
Primo tempo equilibrato e combattuto con qualche spunto di Saelemaekers nei venti minuti iniziali che porta il Milan più vicino al vantaggio, mancato da Pavlovic sottoporta: Pioli è soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi che provano con coraggio a fare un buon possesso palla e pungere quando possibile. Diversi errori dei padroni di casa nell’ultimo passaggio o per qualche conclusione mancata generano qualche mormorio ma il sostegno del pubblico non manca.
Nella ripresa continuano a mancare le parate e l’unico squillo ospite arriva al 52′ con Nicolussi-Caviglia dalla distanza.
Al 55′, sono i viola a portarsi in vantaggio con la zampata di Gosens; subito cambi dalla panchina cortissima dei padroni di casa e Leao non più isolato viene supportato da Santiago Gimenez. Proprio il portoghese al 62′ parte da lontano, fa partire un tiro preciso che vale l’1-1.
Inerzia a favore del Milan, interrotta da una conclusione pericolosa di Dodo; al 75′, grande gesto di De Gea a sventare la girata di Gimenez.
Nervosismo nel finale e controllo Var all’85’ per trattenuta in area di Parisi su Gimenez, sul dischetto va Leao che spiazza il portiere ed esulta sotto la Curva Sud: la sua doppietta vale tre punti e il primato in classifica ai danni di una Fiorentina ancora ferma a tre punti ottenuti da altrettanti pareggi in sette giornate.
Nel prossimo turno, Milan ancora in casa tra cinque giorni contro un’altra squadra toscana, il Pisa, mentre ritorno di Vincenzo Italiano a Firenze in Fiorentina-Bologna il giorno dopo.
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (56′ Gimenez), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (90′ De Winter), Leão (92′ Balentien)
Allenatore: Massimiliano Allegri
FIORENTINA: De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora (87′ Dzeko), Nicolussi-Caviglia (87′ Sohm), Fagioli, Gosens (69′ Parisi); Fazzini (69′ Gudmundsson), Kean (77′ Piccoli)
Allenatore: Stefano Pioli
Ammoniti: Athekame, Nicolussi-Caviglia, Fofana, Tomori, Parisi, Ranieri
Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli
