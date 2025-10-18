Milan-Fiorentina, Allegri: “Leao pronto per essere uno dei protagonisti, sta recuperando la condizione. Gli infortuni…”
Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga del Milan contro la Fiorentina. Le dichiarazioni principali dell’allenatore toscano:
“Leao? Ha fatto una buona settimana, è tornato dalla Nazionale, deve riacquistare una condizione buona e credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti, abbiamo bisogno di tutti, in fondo alla stagione tutti insieme e tutti si devono mettere a disposizione. Sono contento sia tornato ad una buona condizione. Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic, poi Estupiñán problema alla caviglia, da valutare Nkunku; Saelemaekers disposizione. Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la partita di domani, sappiamo che gli infortuni fanno parte della stagione, uno stimolo in più per quelli che ci sono“.
Ancora su Leao: “Ha qualità tecniche straordinarie ma va lasciato giocare e fare, c’è il campo e lì dentro c’è da fare prestazioni, troppe parole intorno a lui. E’ un ragazzo d’oro, purtroppo l’infortunio l’ha fermato e sta recuperando condizione“.
Valutazioni per prevenire gli infortuni: “Sosta più lunga permette se un giocatore si è fatto male in Nazionale può recuperare, bisogna esser però fatalisti, a volte gli fa bene giocare, a volte tornano infortunati… succede, questo è il periodo più pericoloso statisticamente insieme a marzo. Un passo avanti è stato fatto con l’accorpamento delle due soste, il calcio si è evoluto, si è globalizzato e non possiamo tornare indietro, quando ci sono problemi bisogna trovare una soluzione. Anticipare la partita la sera alle 20.00 potrebbe essere un piccolo aiuto dei giocatori“.
Sulla Fiorentina: “Le partite sono tutte difficili e da vincere; ha ottima qualità, ha giocatori davanti che hanno il gol nelle gambe, è ben allenata e organizzata, i punti che fatto non li merita, avremmo meritato di più. Dovremo fare una partita di grande attenzione andando a migliorare elle situazioni in possesso e non possesso, al momento siamo lontani da maggio, tanti punti da prendere e fare passo in avanti“.
Su Gimenez: “L’ho trovato molto bene, a Torino ha fatto una buona partita“.
Allegri conclude: “Ogni pallone non è decisivo per la partita ma per raggiungere il nostro obiettivo, vincere o perdere uno Scudetto, uscire o entrare dalla Champions. Dopo la sosta è sempre pericolosa, come se fosse la prima di campionato, sempre una incognita. Importante giocare da squadra, con grande compattezza e umiltà. Pioli? Buon rapporto, vincere uno Scudetto non è mai banale e alla fine riuscirà a fare un grande lavoro anche alla Fiorentina“.
