ESCLUSIVA EC – Milan Femminile, Missaglia; “Così nascono i talenti”

Milan Femminile Missaglia

Gaia Missaglia, coach delle giovani calciatrici rossonere è intervenuta in esclusiva ai microfoni di EuropaCalcio con Diego Marino. Da qui parte la formazione e l’inserimento graduale delle giovani atlete fino ad arrivare in prima squadra. Missaglia ha un ruolo molto importante, un po come la maestra d’asilo, ti tiene per mano e fa in modo che questa sia solo l’inizio di una bellissima carriera.

D: Il calcio femminile nell’ultimo anno sembra aver raggiunto un livello di informazione maggiore, secondo lei perché?

G: Le società professionistiche si sono strutturate a favore del calcio femminile grazie alle normative federali che da 4 anni a questa parte impongono di avere un sempre più alto numero di tesserate. Si stanno compiendo passi da gigante relativamente a strutture e risorse. In particolare il “boom mondiali” ha decisamente ampliato l’interesse di parecchie bambine e ragazze che si stanno avvicinando al nostro sport. Tutto ciò per l’italiano medio è un mondo nuovo. Di conseguenza, televisioni e media hanno la necessità di stare al passo e l’incremento di visibilità non può che suscitare curiosità.

D: Come approcciano le ragazze a questo sport? E solitamente a che età?

G: Non esiste un’età precisa in cui una ragazza comincia a giocare a calcio. Effettivamente, fino a qualche anno fa si cominciava insieme ai bambini a 7-8 anni. Al giorno d’oggi si ha la possibilità di poter partecipare fin dai 5-6 anni in scuole calcio esclusivamente femminili. Sia il numero di tesserate che il livello qualitativo sono in crescita.

L’approccio delle ragazze a questo sport è spontaneo e genuino. Di una calciatrice, fin da bambina, colpiscono dedizione e determinazione. Sorprende anche la loro tenerezza, eppure già a partire dalla categoria Pulcine, durante le partite tra alcune società professionistiche si raggiungono livelli di qualità ed intensità pazzeschi.

D: Aspetto fisico rispetto al calcio maschile, quant’è difficile la gestione fisica delle piccole calciatrici?

G: Ritengo prematuro parlare di gestione fisica relativamente a bambine calciatrici. Fino agli 11-12 anni si lavora per lo più sull’aspetto motorio-coordinativo, in accompagnamento alla parte tecnica, cognitiva e relazionale. Dopo di che è possibile inserire, gradualmente e in proporzione all’età, lavori preventivi. Fino alla pre-adolescenza le ragazze riescono tranquillamente a giocare con ragazzi pari età. Al di sopra di questo periodo la differenza strutturale, per cause di natura fisiologica, è molto presente.

D: Un tema molto toccante nell’ultimo periodo e soprattutto che seguo da vicino è quello del cori razzisti. Il calcio femminile secondo lei può rompere qualche piccola barriera di pregiudizio?

G: Una caratteristica positiva del calcio femminile è proprio l’essere puro, speriamo segua questa linea ancora per molto. Su questo aspetto il calcio maschile dovrebbe prendere esempio. Soprattutto per la visibilità e l’esempio continuo che dà ai/lle bambini/e.

D: Il passaggio di categoria avviene ad età prestabilite oppure valutando solo l’aspetto tecnico?

G: Si valutano entrambi gli elementi. Ogni ragazzo/a possiede propri tempi di crescita. La fretta nei settori giovanili è controproducente. Possono capitare momenti di difficoltà, ma bisogna continuare a lavorare con pazienza. E’ molto importante che un/a bambino/a possa sentirsi a proprio agio in un contesto in cui riesca ad esprimersi al meglio.

D: Quanto si è sviluppato il calcio femminile? Trovate riscontro più o meno in tutte le regioni?

G: Per l’ambiente che mi è familiare ovvero la Lombardia, posso dire che la richiesta è molto alta e ben servita. Sono numerose le società che muovono i primi passi nel calcio femminile oltre a quelle storiche e a quelle professionistiche. Mi auguro che anche nelle altre regioni si stia seguendo lo stesso percorso.

D: I genitori di queste piccole calciatrici come vivono l’approccio iniziale delle figlie a questo sport?

G: I genitori delle piccole calciatrici sono da ammirare. Sia per i sacrifici che fanno per vedere le proprie figlie felici. Sia perché sono i primi tifosi ed è anche grazie a loro che si respira positività. Mi colpiscono in particolar modo le mamme perché all’inizio sono diffidenti e titubanti ma poi basta poco per vederle coinvolte ed entusiaste.

D: Un pensiero sulla nazionale Italiana, stelle attuali e future

G: Chi conosce il calcio femminile sa che ciò che è stato realizzato al mondiale è stata una positivissima impresa. E siamo soltanto al punto di partenza. Chi “borbotta” invece non merita considerazione. Le giocatrici di oggi si stanno “sacrificando” come apripista al movimento che sta crescendo esponenzialmente, sebbene serviranno ancora diversi anni per ridurre il gap e diventare atlete capaci di confrontarsi alla alla pari a livello europeo. Le stelle del futuro spero siano le piccole calciatrici che oggi sono in campo con me e che finalmente possono sognare in grande. Mi emoziona pensare a tutto ciò e soprattutto parlarne direttamente con loro per conoscerne i desideri. E’ straordinario stargli accanto ed aiutarle a realizzare i loro sogni. E chissà fra 10 anni cosa diremo del calcio femminile.

RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione dell’articolo e dei media presenti è consentita previa citazione della fonte e dell’autore