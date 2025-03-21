Milan, Fabio Paratici in pole per il ruolo di DT

Paratici sempre più vicino al Milan

Il Milan, un tempo dominatore del calcio italiano, è alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo anni di transizione. Con il cambio di proprietà e una dirigenza rinnovata, il club rossonero sta definendo le strategie per il futuro.

Negli ultimi giorni, la corsa per il ruolo di direttore tecnico sembrava favorire Igli Tare, ex dirigente della Lazio. Si vociferava che Zlatan Ibrahimović lo avesse indicato come prima scelta. Tuttavia, nel calcio nulla è definitivo, e il vento sembra essere cambiato.

Fabio Paratici guadagna consensi

Con Giorgio Furlani al comando delle decisioni tecniche, le preferenze stanno virando su Fabio Paratici, ex direttore di Juventus e Tottenham. Nonostante la sospensione fino a luglio per il caso Plusvalenze, il dirigente italiano resta un candidato forte, grazie alla sua esperienza e alla volontà del Milan di puntare su una direzione tecnica a forte impronta italiana.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la priorità rossonera è rafforzare la presenza di figure italiane non solo in campo, ma anche nello staff dirigenziale e tecnico.

Allegri in corsa per la panchina?

L’eventuale arrivo di Fabio Paratici potrebbe aprire le porte anche a Massimiliano Allegri, con cui ha condiviso cinque anni di successi alla Juventus. Le ultime indiscrezioni indicano il tecnico livornese tra i favoriti per la panchina rossonera, qualora si decidesse di voltare pagina con Sergio Conceicao.

Nei prossimi dieci giorni, Furlani incontrerà i candidati per il ruolo di direttore tecnico, e solo dopo verrà presa una decisione definitiva anche sull’allenatore.

Milan, nuovi cambiamenti in vista

Quel che è certo è che il Milan è destinato a subire ulteriori trasformazioni. La volontà di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo passa da scelte strategiche mirate. Il futuro rossonero è ancora tutto da scrivere.

