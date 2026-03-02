Milan, Estupiñán in partenza? Ci pensa il Bologna e non solo

L’avventura in maglia rossonera di Pervis Estupiñán non sta andando come sperato. L’ecuadoriano, arrivato in estate dal Brighton per 17 milioni con il compito molto complicato di sostituire Theo Hernandez, non ha convinto affatto né la dirigenza, né Max Allegri. Lo stesso tecnico, infatti, ha stravolto le gerarchie nel corso della stagione, rendendo Davide Bartesaghi il titolare sull’out mancino e il classe ’98 un sostituto. Proprio per queste ragioni, l’esperienza di Estupiñán con la maglia del Milan potrebbe concludersi già a fine stagione.

MILAN, ESTUPIÑÁN AI SALUTI? LIGA, PREMIER E BOLOGNA MONITORANO LA SITUAZIONE

Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, vari club sarebbero sulle tracce di Estupiñán: oltre a club di Liga e Premier League c’è anche il Bologna, pronto a dargli una seconda chance nella nostra Serie A. I felsinei sono alla ricerca di un profilo in grado di svolgere un’affidabile fase difensiva senza però rinunciare ad un discreto supporto in zona offensiva e hanno individuato proprio nell’ex Villareal il profilo che potrebbe fare al caso loro. Tuttavia, come accennato precedentemente, i rossoblù dovranno battere la concorrenza di altri club europei e la situazione resta da monitorare con attenzione.

